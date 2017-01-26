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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:44 | 31.01.2017
В Каменском женщина отравилась угарным газом во время пожара

Вчера, 30 января, в 19:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Покровская города Каменского.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

«По прибытию к месту вызова установлено, что пожар возник в частном одноэтажном жилом доме, где в четырех комнатах горела мебель, домашние вещи, потолок. На месте пожара наблюдалось задымление, пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания.

В результате пожара пострадала женщина 1974 года, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ее было госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

Пожар площадью 50 квадратных метров было ликвидировано полностью в 21:25. Огнем повреждена мебель и домашние вещи», - говорится всообщении.

В настоящее время причины пожара устанавливаются правоохранительными органами.

 
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Теги: пожар, Днепропетровщина

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