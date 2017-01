| Криминал / Происшествия | 17:48 | 31.01.2017 На Днепропетровщине из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления возник пожар (ФОТО) Вчера, 30 января, в 22:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного газовой аварийно-спасательной службы о пожаре в частном жилом доме по адресу: ул. Чкалова в поселке Софиевка. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. «По прибытию на место чрезвычайной ситуации спасатели выяснили, что пожар возник в жилой комнате, где горели вещи домашнего обихода. Удалось пожар ликвидировать в 01:45. Погибших и травмированных нет. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Пожаром уничтожено жилой дом и жилищное имущество, спасены надворные постройки», - говорится в сообщении. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления хозяином дома.

