В Минобороны констатируют снижение количества обстрелов в Авдеевке

Замминистр обороны Украины Игорь Павловский заявил, что количество обстрелов Авдеевки (Донецкая область) уменьшилось, передает «112 Украина».

«Количество обстрелов уменьшилось. Практически было два обстрела на том направлении. Это «Град». Два обстрела были из 152-мм установки, три обстрела было из 122-мм и остальные, это практически стрелковое оружие», - сообщил он.

Также Павловский назвал «адекватным» ответ Вооруженных сил Украины противнику, который продолжает обстрел Авдеевки.

«Большинство огневых средств находится в жилых кварталах Донецка. Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи с теми группами, которые работают от РФ, Украины и ОБСЕ будут достигнуты эти договоренности», - заявил Павловский.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ходе обстрела Авдеевки за прошедшие сутки боевики 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали.