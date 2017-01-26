В зоне АТО погибли двое украинских военных

За минувшие сутки, 1 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 67 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего двое военнослужащих погибли, 10 человек получили ранения, четверо травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Сообщается, что противник продолжил обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 «Град, 152 и 122» миллиметровую артиллерию, танки. Было предпринято несколько попыток атаковать украинских военных, но противник, понеся многочисленные потери, был вынужден отступать.

«На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град и 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяное. По Красногоровке - танк, 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122 миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров», - отметили в штабе.

На Луганском направлении противник обстрелял Крымское и Врубовку.

