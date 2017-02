| Криминал / Происшествия | 15:48 | 02.02.2017 В Днепре патрульные разыскали пропавшего пенсионера В четверг, 2 февраля, около 13:00 в патрульную полицию Днепра поступило сообщение о том, что в 03:00 мужчина 1933 г.р вышел из дома и до момента заявления домой не вернулся. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ведомства. Позже экипажу полиции поступило сообщение от продавщицы одного из киосков по ул. Паникахи о том, что к ней обратился пожилой мужчина, заявивший, что ему нужно уехать в Днепр. «Мужчина не понимал где он находится, не мог вспомнить где проживает и кто его родственники. Методом тонкого психологического подхода, была установлена личность мужчины, им оказался гражданин 1933 г.р, с помощью дежурной части был установлен адрес проживания. По пути следования были опрошены жители дома 28, был найден корпус в котором проживает дедушка, после чего он был передан внучке, которая тоже сообщила в полицию о его исчезновении», -сообщили в полиции.

