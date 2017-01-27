В зоне АТО погибли двое военных, один ранен

По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения в зоне АТО обостряется. По состоянию на 08:00 зафиксировано 24 обстрела. Двое военнослужащих погибли, один ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-цент ре штаба АТО.

Сообщается, что на Донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 «Град» Галициновку, из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском применялись РСЗО БМ-21 «Град» по Талаковке, 120 и 82 миллиметровые минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке.

На Луганском по Новозвановке работала 152 миллиметровая артиллерия, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Попасной и Новозвановке.

