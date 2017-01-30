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| Криминал / Происшествия | 13:36 | 03.02.2017
В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля

В среду, 1 февраля, в Соборный отдел полиции обратилась жительница Днепра, которая сообщила, что к ней за помощью обратился ее сосед, получивший множественные ножевые ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители, выехав на место происшествия, установили, что пострадавший проживает вместе со своим знакомым.

«В то утро они также сидели на кухне и выпивали. После немалой дозы алкоголя мужчины начали ссориться. Злоумышленник разозлился, схватил кухонный нож и начал наносить удары по телу товарища, после чего оставил его на полу и ушел из дома. Пострадавший обратился за помощью к своей соседке, которая и вызвала скорую. Медики доставили мужчину в больницу, оказали помощь и установили диагноз – «проникающие колото-резаные ранения груди и живота», - отметили в полиции.

Благодаря проведенным мероприятиям сотрудники криминальной полиции совместно с сотрудниками патрульной полиции задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленник объяснил, что потерпевший неоднократно провоцировал его, обижал и грубо себя вел. На этот раз, во время пьянки, не контролируя свои действия, он нанес потерпевшему удары ножом. Свою вину мужчина осознал и раскаялся.

«Потерпевший вовремя обратился за помощью к своей соседке. У него в спине был воткнут нож. Нож вошел в спину на 12 см. При задержании злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. На тот момент он даже отрицал то, что подрезал соседа, объясняя свой поступок тем, что «из него вышло астральное тело». Он попытался притвориться душевнобольным человеком, однако затем все же признался в содеянном», - рассказал начальник Соборного отделения полиции Вячеслав Клешня.

По данному факту следственным отделением Соборного отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал

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