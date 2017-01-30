На Днепропетровщине четверо мужчин совершили разбойное нападение на супругов

На Днепропетровщине завершен судебное разбирательство уголовного производства и вынесен приговор четырем гражданам за совершение разбойного нападения на супругов с целью завладения их имуществом и похищение человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«В сентябре 2015 четверо ранее судимых мужчины в возрасте от 26 до 37 лет вступили в предварительный сговор и в ночное время суток проникли в дом жителя Павлограда с целью завладения его имуществом. Распределив между собой роли, злоумышленники подавили волю хозяина дома путем нанесения нескольких ударов по голове, после чего похитили мобильные телефоны и золотые украшения на общую сумму более 26 тыс. грн.

Однако, на достигнутом обвиняемые не остановились. Угрожая ножом, мужчины поместили гражданскую жену пострадавшего в авто, привезли в лесополосу недалеко городской свалки, привязали скотчем к дереву и скрылись с места преступления.

Свою вину злоумышленники не признали, однако ее полностью доказана государственным обвинением, которое поддерживалось Павлоградской местной прокуратурой», - говорится в сообщении.

Приговором Павлоградского горрайонного суда трех из них признаны виновными в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.187 и ч.2 ст.146 УК Украины (разбой; похищение человека) и назначено наказание в виде лишения свободы на 10, 9 и 8 с половиной лет.

Четвертому соучастнику инкриминируется сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УК Украины) и приговорен к 3 годам за решеткой.

Не соглашаясь с определенным наказанием, 10 января 2017 прокуратурой внесено апелляционную жалобу в связи с его мягкостью.

Сейчас судебное разбирательство продолжается.

