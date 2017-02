| Криминал / Происшествия | 14:55 | 03.02.2017 На Днепропетровщине четверо мужчин совершили разбойное нападение на супругов На Днепропетровщине завершен судебное разбирательство уголовного производства и вынесен приговор четырем гражданам за совершение разбойного нападения на супругов с целью завладения их имуществом и похищение человека. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «В сентябре 2015 четверо ранее судимых мужчины в возрасте от 26 до 37 лет вступили в предварительный сговор и в ночное время суток проникли в дом жителя Павлограда с целью завладения его имуществом. Распределив между собой роли, злоумышленники подавили волю хозяина дома путем нанесения нескольких ударов по голове, после чего похитили мобильные телефоны и золотые украшения на общую сумму более 26 тыс. грн. Однако, на достигнутом обвиняемые не остановились. Угрожая ножом, мужчины поместили гражданскую жену пострадавшего в авто, привезли в лесополосу недалеко городской свалки, привязали скотчем к дереву и скрылись с места преступления. Свою вину злоумышленники не признали, однако ее полностью доказана государственным обвинением, которое поддерживалось Павлоградской местной прокуратурой», - говорится в сообщении. Приговором Павлоградского горрайонного суда трех из них признаны виновными в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.187 и ч.2 ст.146 УК Украины (разбой; похищение человека) и назначено наказание в виде лишения свободы на 10, 9 и 8 с половиной лет. Четвертому соучастнику инкриминируется сокрытие преступления (ч.1 ст.396 УК Украины) и приговорен к 3 годам за решеткой. Не соглашаясь с определенным наказанием, 10 января 2017 прокуратурой внесено апелляционную жалобу в связи с его мягкостью. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7