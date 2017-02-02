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| Криминал / Происшествия | 15:47 | 03.02.2017
Гуманитарный груз из Днепра попал под обстрел в Авдеевке

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», из Днепра отправилась фура с гуманитарной помощью для жителей Авдеевки, пострадавших вследствие массированных обстрелов. 

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов рассказал, что во время выгрузки гуманитарного груза в Авдеевки машина попала под обстрел.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Вчера был ужасный день. Снаряд прилетел в место выгрузки нашей фуры. К сожалению, есть пострадавшие от этих обстрелов. Хочу сказать, что в Авдеевке ситуация несколько стабилизировалась и на сегодняшний день главная потребность – в строительных материалах. Мы готовы принимать помощь от строительных организаций, предпринимателей, которые захотят помочь», - расссказал глава областного совета.

Глеб Пригунов также отметил, что во дворе областного совета уже подготовлена соответствующая территория для погрузки и отправки стройматериалов.
 
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Теги: общество, Днепропетровщина, АТО

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