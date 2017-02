| Криминал / Происшествия | 11:36 | 04.02.2017 В Днепропетровской области полиция задержала машину с наркотиками В пятницу, 3 февраля, работники Покровского отделения полиции в 03:00 возле АЗС «Квадрат» по ул. Партизанской остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 21013». За рулем легковушки находился 30-летний местный житель. Во время визуального осмотра автомобиля и личных вещей было обнаружено и изъято 12 слип-пакетиков с белым кристаллическим веществом похожим на наркотическое средство «метамфетамин». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения исследования. По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

