В Днепропетровской области из грузовика на скорости выпала труба и попала в водителя встречной машины

Вечером 4 февраля в Царичанском районе на автодороге «Днепр - Кобеляки - Решетиловка», возле с. Могилев во время движения из грузового автомобиля вылетела труба и попала в водителя грузового автомобиля, который двигался навстречу.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Подразделением ГУ ГС ЧС в области с помощью аварийно-спасательного оборудования проведены работы по обрезке трубы, которая попала в мужчину. Пострадавшего передано работникам бригаде скорой помощи», - говориться в сообщении.

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