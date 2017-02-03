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| Криминал / Происшествия | 14:03 | 05.02.2017
В Днепропетровской области из грузовика на скорости выпала труба и попала в водителя встречной машины

Вечером 4 февраля в Царичанском районе на автодороге «Днепр - Кобеляки - Решетиловка», возле с. Могилев во время движения из грузового автомобиля вылетела труба и попала в водителя грузового автомобиля, который двигался навстречу.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Подразделением ГУ ГС ЧС в области с помощью аварийно-спасательного оборудования проведены работы по обрезке трубы, которая попала в мужчину. Пострадавшего передано работникам бригаде скорой помощи», - говориться в сообщении.

Читайте также: в центре Днепра горело общежитие, один человек эвакуирован. http://most-dnepr.info/news/crime/144528.htm

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