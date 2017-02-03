В Днепре пьяные силовики устроили катания на капоте возле торгового центра и ДТП

Около 02:00 субботы, 4 февраля, возле одного из торговых центров двое мужчин устроили аттракцион: один решил прокатить на капоте машины своего товарища. После прибытия на место работников патрульной полиции мужчины попытались скрыться.

Об этом в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили руководитель патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.

Вскоре злоумышленников удалось задержать – оба оказались представителями силовых структур.

«Когда приехала патрульная полиция они сели в машину и попытались скрыться. В ходе преследования произошло ДТП с участием этого автомобиля. Задержанными оказались работник Национальной полиции и представитель одной из силовых структур. За рулем находился сотрудник Нацполиции, На место была вызвана инспекция по личному составу, указанный сотрудник был передан им. В отношении второго были проинформированы соответствующие структуры», - рассказал Владимир Богонис.

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