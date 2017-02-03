В зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки, 6 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 78 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий получил ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, в районе Авдеевки, позиции силовиков были обстреляны из 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров противник обстрелял Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Маринку.

На Луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия.

