| Криминал / Происшествия | 10:53 | 07.02.2017 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата Приговором Жовтневого районного суда Днепра 20-летний был признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуре Днепропетровской области. Установлено, что в августе 2016 года в с. Орехово Солонянского района около полуночи во время распития алкогольных напитков в гараже отца между двумя братьями возникла ссора. На почве неприязненных отношений один из три раза ударил ножом другого в грудную клетку, голову и спину. От полученных ранений 27-летний молодой человек скончался в больнице. «Свою вину в убийстве брата парень признал полностью. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №2», - отметили в прокуратуре. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы.

