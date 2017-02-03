В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата

Приговором Жовтневого районного суда Днепра 20-летний был признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуре Днепропетровской области.

Установлено, что в августе 2016 года в с. Орехово Солонянского района около полуночи во время распития алкогольных напитков в гараже отца между двумя братьями возникла ссора. На почве неприязненных отношений один из три раза ударил ножом другого в грудную клетку, голову и спину. От полученных ранений 27-летний молодой человек скончался в больнице.

«Свою вину в убийстве брата парень признал полностью. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №2», - отметили в прокуратуре.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 7 лет лишения свободы.