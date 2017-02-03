В Днепре спасатели вытянули из ямы застрявший грузовик

В понедельник, 6 февраля в 16:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Автотранспортная Чечеловское района города Днепр, водитель грузовика Mercedes Atego, не справившись с управлением на скользкой дороге, попал в яму и не мог самостоятельно сдвинуться с места.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

С помощью буксировочного троса спасатели извлекли автомобиль из ямы. Пострадавших нет.

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К проведению работ были привлечены 5 человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

