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| Криминал / Происшествия | 08:55 | 08.02.2017
За сутки противник 89 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: трое бойцов ранены

За минувшие сутки, 7 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 89 обстрелов украинских военных, в результате чего трое бойцов получили ранения, еще трое – травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское, из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское.

На Мариупольском направлении - из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово, а из минометов – Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Лебединском, Широкино и Березовом.

На Луганском направлении обстреливались позиции в районе Крымского со 122 миллиметровой артиллерии.
 
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Теги: Украина, АТО, новости АТО

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