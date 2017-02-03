Пожар в АНД-районе: спасатели эвакуировали из жилого дома 10 человек

В среду, 8 февраля, в 03:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в АНД-районе Днепра на улице Маршала Малиновского. Пожар возник в тамбуре на 3-м этаже. Огнем были охвачены входные двери в тамбур, электрощиток, входные двери двух квартир и домашние вещи, этажом выше огонь повредил входную дверь квартиры, электрощиток и домашние вещи.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожарные спасли 10 человек, из них один ребенок: 9 человек выведены в аппаратах защиты дыхания по лестничному маршу, ребенка спасли с помощью автолестницы.

В 04:03 пожар был локализован, а в 04:35 полностью ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Причины пожара и убытки устанавливаются правоохранительными органами.

