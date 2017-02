| Криминал / Происшествия | 10:48 | 08.02.2017 Пожар в АНД-районе: спасатели эвакуировали из жилого дома 10 человек В среду, 8 февраля, в 03:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в АНД-районе Днепра на улице Маршала Малиновского. Пожар возник в тамбуре на 3-м этаже. Огнем были охвачены входные двери в тамбур, электрощиток, входные двери двух квартир и домашние вещи, этажом выше огонь повредил входную дверь квартиры, электрощиток и домашние вещи. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Пожарные спасли 10 человек, из них один ребенок: 9 человек выведены в аппаратах защиты дыхания по лестничному маршу, ребенка спасли с помощью автолестницы. В 04:03 пожар был локализован, а в 04:35 полностью ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Причины пожара и убытки устанавливаются правоохранительными органами.

