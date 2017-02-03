В Днепре четверо неизвестных подстрелили мужчину

В среду, 8 февраля, в магазин «АТБ», расположенный на пр. Петра Калнышевского (бывш. Косиора), зашел окровавленный мужчина, который сообщил, что в него стреляли четверо неизвестных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

Отмечается, что больше мужчина ничего пояснить не мог.

Потерпевшим оказался молодой человек 1990 г.р., которого госпитализировали в 6-ю горбольницу, у него выявили сильное наркотическое опьянение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

