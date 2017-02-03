В Днепропетровской области в снежных заносах застряли 34 машины

В среду, 8 февраля, около 09:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости помощи водителям на автодороге «Верховцево-Широкое» Верхнеднепровского района, так как из-за сильных заносов на магистрали образовались пробки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

«С привлечением инженерной спецтехники аварийно-спасательного отряда спецназначения города Верховцево было расчищено от снега около 50 км дорожного покрытия автодорог города Верховцево, сел Широкое и Любомировка, в которых был затруднен подвоз продуктов и подъезд «скорых», - отметили в ведомстве.

Спасатели также оказали помощь по извлечению 32 грузовых и 2 легковых автомобиля, спасено 35 человек.

К работам привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

