| Криминал / Происшествия | 16:46 | 08.02.2017 В Днепропетровской области бывшего милиционера судят за убийство таксиста Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Сообщается, что в марте 2015 года помощник оперуполномоченного одного из отделов бывшего Криворожского городского управления в составе конвойного наряда, сопровождая подозреваемого гражданина, прибыли в квартиру последнего для изъятия вещественных доказательств. «Намереваясь сбежать, подозреваемый в наручниках выпрыгнул с балкона квартиры на втором этаже, сел в такси и приказал водителю двигаться. По требованию милиционера остановиться злоумышленник не реагировал, тогда милиционер произвел три выстрела из табельного огнестрельного оружия в лобовое стекло автомобиля, пытаясь ранить водителя. Два выстрела причинили таксисту смертельное ранение», - отметили в ведомстве. Помощник оперуполномоченного от следствия уклонялся, он был объявлен в розыск, в связи с чем следователем получено разрешение суда на проведение специального расследования в указанном уголовном производстве, которое предусматривает проведение следственных и оперативных действий в отсутствие подозреваемого. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати криминал, прокуратура, убийство, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7