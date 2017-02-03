В Днепропетровской области бывшего милиционера судят за убийство таксиста

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что в марте 2015 года помощник оперуполномоченного одного из отделов бывшего Криворожского городского управления в составе конвойного наряда, сопровождая подозреваемого гражданина, прибыли в квартиру последнего для изъятия вещественных доказательств.

«Намереваясь сбежать, подозреваемый в наручниках выпрыгнул с балкона квартиры на втором этаже, сел в такси и приказал водителю двигаться. По требованию милиционера остановиться злоумышленник не реагировал, тогда милиционер произвел три выстрела из табельного огнестрельного оружия в лобовое стекло автомобиля, пытаясь ранить водителя. Два выстрела причинили таксисту смертельное ранение», - отметили в ведомстве.

Помощник оперуполномоченного от следствия уклонялся, он был объявлен в розыск, в связи с чем следователем получено разрешение суда на проведение специального расследования в указанном уголовном производстве, которое предусматривает проведение следственных и оперативных действий в отсутствие подозреваемого.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

