В Харьковской области собака загрызла 4-летнего мальчика

В Харьковской области немецкая овчарка искусала 4-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

«Инцидент случился в поселке Андреевка (Балаклейский район). Местная жительница рассказала, что на несколько минут оставила без присмотра своего сына, который вышел поиграть во дворе. Соседский пес вырвался из вольера и напал на ребенка.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай».