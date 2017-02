| Криминал / Происшествия | 17:27 | 08.02.2017 В Харьковской области собака загрызла 4-летнего мальчика В Харьковской области немецкая овчарка искусала 4-летнего мальчика, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области. «Инцидент случился в поселке Андреевка (Балаклейский район). Местная жительница рассказала, что на несколько минут оставила без присмотра своего сына, который вышел поиграть во дворе. Соседский пес вырвался из вольера и напал на ребенка. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия, дети Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

