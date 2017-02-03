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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:41 | 09.02.2017
Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

За минувшие сутки, 8 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 82 обстрела украинских силовиков. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник обстреливал Луганское, из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевка, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево.

На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра обстреливались Новотошковское и Крымское.

На Мариупольском направлении огонь велся из 152 и 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино.

 
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Теги: Украина, АТО, новости АТО

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