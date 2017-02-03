В Днепре СБУ задержала на взятке местного прокурора

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве юриста 3 класса одной из Днепропетровских местных прокуратур.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Правоохранители установили, что прокурор требовал $ 1,6 тыс. от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За эту сумму злоумышленник обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора вблизи одного из районных судов Днепра во время получения всей суммы взятки», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные-оперативно-следственные действия.