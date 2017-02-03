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| Криминал / Происшествия | 08:56 | 10.02.2017
В Днепре на Исполкомовской спасатели всю ночь тушили жилой дом (ВИДЕО)

В пятницу, 10 февраля, в 01:44 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в на ул. Исполкомовской в Днепре. Возгорание возникло внутри дома на 3-х владельцев.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Сообщается, что крыша дома, деревянное перекрытие перегородки на 2-м этаже и домашние вещи в трех квартирах.

В 03:48 пожар был локализован, а в 5:35 – ликвидирован полностью. Причина возгорания устанавливается.

Погибших, пострадавших нет.

К работам было привлечено 55 человек личного состава и 10 единиц техники.
 
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Теги: Днепропетровск, общество, происшествия, пожар, Днепр

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