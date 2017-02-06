В Днепре полицейские задержали джип с перебитыми номерами агрегатов

В минувшую пятницу, 10 февраля, в Днепре полицейские остановили автомобиль BMW X3 под управлением 36-летнего местного жителя. При проверке документов, сверки идентификационных номеров узлов и агрегатов было установлено, что номер кузова и дублирующая табличка нанесены не заводским способом, а свидетельство о регистрации вызывает сомнения в подлинности.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса Украины.

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