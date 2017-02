| Криминал / Происшествия | 12:19 | 13.02.2017 В Каменском мужчина совершил самосожжение в своей бывшей квартире В воскресенье, 12 февраля, в полицию Каменского с заявлением обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что представляет интересы новых собственников квартиры на ул. Харьковской. заявительница жаловалась на мужчину, который не соглашался покидать проданную квартиру и угрожал физической расправой. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. «Поднимаясь по лестнице, сотрудники полиции услышали взрыв и запах гари из квартиры. До квартиры немедленно вызвали сотрудников ГУ ГСЧС и скорую помощь. После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру, и изъяли зажигалку и пустую канистру объемом 20 литров», - сообщили в полиции. На месте происшествия спасатели также обнаружили тело 54-летнего мужчины. По предварительной версии правоохранителей причиной гибели могло стать самоубийство. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7