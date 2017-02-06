В Каменском мужчина совершил самосожжение в своей бывшей квартире

В воскресенье, 12 февраля, в полицию Каменского с заявлением обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что представляет интересы новых собственников квартиры на ул. Харьковской. заявительница жаловалась на мужчину, который не соглашался покидать проданную квартиру и угрожал физической расправой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«Поднимаясь по лестнице, сотрудники полиции услышали взрыв и запах гари из квартиры. До квартиры немедленно вызвали сотрудников ГУ ГСЧС и скорую помощь. После ликвидации пожара полицейские осмотрели квартиру, и изъяли зажигалку и пустую канистру объемом 20 литров», - сообщили в полиции.

На месте происшествия спасатели также обнаружили тело 54-летнего мужчины. По предварительной версии правоохранителей причиной гибели могло стать самоубийство.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (самоубийство). Продолжаются следственные действия.

