| Криминал / Происшествия | 16:09 | 13.02.2017 В Харьковской области 17-летний парень повесился на дереве В Сахновщинский отдел полиции обратился мужчина с заявлением, что его 17-летний племянник ушел 11 февраля из дома и не вернулся. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. «Установлено, что парень учился в ПТУ, на днях он вернулся домой в село Константиновка. Своему дяде, который также является его опекуном, парень сказал, что пойдет в магазин приобрести продукты для обучения и не вернулся. Во время розыскных действий сегодня, 13 февраля, утром парня нашли на территории Константиновской ООШ Сахновщинского района. Он покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве», - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7