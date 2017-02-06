В Харьковской области 17-летний парень повесился на дереве

В Сахновщинский отдел полиции обратился мужчина с заявлением, что его 17-летний племянник ушел 11 февраля из дома и не вернулся.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

«Установлено, что парень учился в ПТУ, на днях он вернулся домой в село Константиновка. Своему дяде, который также является его опекуном, парень сказал, что пойдет в магазин приобрести продукты для обучения и не вернулся.

Во время розыскных действий сегодня, 13 февраля, утром парня нашли на территории Константиновской ООШ Сахновщинского района.

Он покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве», - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

