В Днепре на ж/м Тополь неизвестный открыл стрельбу из пистолета

В понедельник, 13 февраля, около 03:00 на линию «102» поступил вызов от жителей улицы Паникахи (ж/м) о выстрелах во дворе. Свидетели сообщили патрульным, что неизвестный находясь во дворе придомовой территории сделал несколько выстрелов в гору, и скрылся с места.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

По приметам правоохранители начали поиски лица, и нашли неподалеку похожего мужчину.

«Увидев патрульных гражданин начал убегать, однако, офицеры догнали и задержали его. Во время проверки у мужчины был найден травматический пистолет, которым и были сделаны выстрелы», - отметили в полиции.

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На место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств и проверки разрешения на оружие.

