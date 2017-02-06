В зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки, 13 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 72 обстрела, один украинский военный ранен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на Донецком направлении из артиллерии 122 миллиметров обстреливались Пески, из 120 и 82 миллиметровых минометов - Невельское, Верхнеторецкое, Авдеевка и Троицкое.

На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, танков, БМП и БТР противник обстреливал Водяное, а минометов различных калибров - Павлополь, Красногоровку, Широкино.

На Луганском направлении применялись 82 миллиметровые минометы и гранатометы, огонь велся в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской.

