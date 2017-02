| Криминал / Происшествия | 17:47 | 14.02.2017 В Днепропетровской области следователь сдал полиции мужчину, предлагавшего взятку В Управление внутренней безопасности полиции Днепропетровщины поступил рапорт старшего следователя Покровского отделения криворожской полиции о том, что ему пытаются дать взятку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В ходе проверки было установлено, что в конце 2016 полицией Кривого Рога было начато уголовное производство по ст.129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновник происшествия - 38-летний местный житель, пришел к следователю и пообещал «вознаграждение» за закрытие материалов производства и избежание ответственности. «По данному факту следственными полиции было начато еще одно уголовное производство - по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем совместными действиями работников УВБ и Главного управления полиции Днепропетровской области криворожан задержали в служебном кабинете старшего следователя, которому он передал 1000 долларов США и 2,5 тысячи гривен в качестве откупа», - отметили в полиции. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток и объявлено подозрение. Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

