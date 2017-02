| Криминал / Происшествия | 12:02 | 15.02.2017 ДТП в Днепре: иномарка врезалась в «Калину» Сегодня, 15 февраля, на Центральном мосту в Днепре произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 111840 и Mitsubishi Pajero. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра. Отмечается, что отобрано объяснение, составлена схема ДТП, составлен протокол на водителя ВАЗ за нарушение ПДД п.13.1, 2.3.б., изъято удостоверение водителя, выдано временное разрешение на право управления транспортным средством.

