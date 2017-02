| Криминал / Происшествия | 10:23 | 16.02.2017 В Днепре во время пожара в жилом доме погиб мужчина В четверг, 16 февраля, в 04:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Кислородной (Индустриальный район Днепра). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. На месте происшествия спасатели выяснили, что в жилом трехэтажном доме горит квартира на первом этаже. «Попав внутрь личный состав сразу же приступил к тушению пожара. Во время ликвидации пожара в одной из комнат жилого дома было обнаружено мужчины без признаков жизни, 1942 года рождения. Тело погибшего передано на СМЭ. Огонь повредил домашние вещи мебель и неработающий холодильник внутри квартиры. Пожар площадью 10 квадратных метров был локализован 4:44 и ликвидирован в 5:03», - отметили в ведомстве. К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники. Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

