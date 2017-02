| Криминал / Происшествия | 10:41 | 17.02.2017 В Днепре полиция ночь ликвидировала два игорных зала В четверг, 16 февраля, в Днепре сотрудники полиции провели рейд с целью прекращения деятельности учреждений, где предоставляются услуги по незаконному игорному бизнесу. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. В частности, в рамках открытых уголовных производств обыски были проведены в заведениях, расположенных на пл. Старомостовой, 1 и ул. Титова, 6. «В результате обысков было изъято 19 компьютеров в первом заведении и 14 компьютеров во втором, а также денежные средства в сумме 5 тыс. грн. К тому же в учреждениях находились игроки, которые подтвердили, что из этих компьютеров действительно был доступ к азартным играм», - отметили в ведомстве. В рамках открытого по ст. 203-2 уголовного производства проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов игорного бизнеса.

