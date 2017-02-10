Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет зимний Всеукраинский Фестиваль Здорового Образа Жизни «Mix Battle Fest 2017»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:34 | 17.02.2017
Суд Днепра приговорил двух приятелей к 7 и 8 годам тюрьмы за ограбление пожилой супружеской пары

Бабушкинский районный суд Днепра вынесен приговор двум молодым людям за совершение разбойного нападения на пенсионеров с целью завладения их имуществом (ч.3 ст.187 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в августе 2015 года 24-летний гражданин со своим 21-летним приятелем проникли в жилье пожилой пары, напали на хозяев, нанеся последним легкие телесные повреждения, и завладели денежными средствами потерпевших на сумму 40 тыс. грн и $1 тыс.

«Свою вину злоумышленники не признали, однако она полностью доказана государственным обвинением, которое поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №2. Кроме того, во время проведения санкционированного обыска в квартире одного из подсудимых, правоохранительными органами выявлено и изъято шротовый револьвер модели МЕ 38, злоумышленник приобрел, носил и хранил без цели», - отметили в ведомстве.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 и ч.1 ст.263 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище; незаконное обращение с оружием), суд назначил 24-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Его приятеля за разбойное нападение на супругов (ч.3 ст.187 УК Украины) приговорен к 8 годам лишения свободы.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровск, общество, криминал, прокуратура, Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
16.02.2017 14:16 Социальная сеть для ОСМД, интерактивная карта достопримечательностей: чем собираются обновить имидж Днепра
15.02.2017 18:22 Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
Последние новости
17.02.2017
12:40		 В Запорожье поймали педофила
17.02.2017
12:18		 В ДнепрОГА расскажут об особенностях учета и налогообложения общественных организаций
17.02.2017
12:04		 Железнодорожники рассказали, чем пассажиры поездов пачкают постельное белье
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика