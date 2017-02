| Криминал / Происшествия | 11:34 | 17.02.2017 Суд Днепра приговорил двух приятелей к 7 и 8 годам тюрьмы за ограбление пожилой супружеской пары Бабушкинский районный суд Днепра вынесен приговор двум молодым людям за совершение разбойного нападения на пенсионеров с целью завладения их имуществом (ч.3 ст.187 УК Украины). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Установлено, что в августе 2015 года 24-летний гражданин со своим 21-летним приятелем проникли в жилье пожилой пары, напали на хозяев, нанеся последним легкие телесные повреждения, и завладели денежными средствами потерпевших на сумму 40 тыс. грн и $1 тыс. «Свою вину злоумышленники не признали, однако она полностью доказана государственным обвинением, которое поддерживалось Днепропетровской местной прокуратурой №2. Кроме того, во время проведения санкционированного обыска в квартире одного из подсудимых, правоохранительными органами выявлено и изъято шротовый револьвер модели МЕ 38, злоумышленник приобрел, носил и хранил без цели», - отметили в ведомстве. За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 и ч.1 ст.263 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище; незаконное обращение с оружием), суд назначил 24-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы. Его приятеля за разбойное нападение на супругов (ч.3 ст.187 УК Украины) приговорен к 8 годам лишения свободы.

