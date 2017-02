| Криминал / Происшествия | 17:57 | 17.02.2017 В Днепропетровской области полиция задержала угнанную иномарку Вчера, 16 февраля, утром, на стационарном посту «Криничанский», в результате срабатывания системы видеоконтроля «Рубеж», полицейскими была остановлена машина «Chevrolet Lacetti». За рулем легковушки находился 53-летний житель Кривого Рога. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «Во время проверки, по автоматизированным базам данных, сотрудники полиции установили, что транспортное средство значится, как похищенным и разыскивается Южным отделением полиции города Каменское с ноября 2016 года», - говорится в сообщении. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для выяснения всех обстоятельств водитель и автомобиль доставлены в Криничанское отделение полиции.

