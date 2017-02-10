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| Криминал / Происшествия | 16:12 | 18.02.2017
В Апостолово зять жестоко убил тещу, празднуя именины жены

Ссора во время застолья по случаю дня рождения привела к тому, что мужчина несколько раз ударил женщину, что привело к ее смерти. Утром еще живую, но без сознания мать с многочисленными побоями нашла дочь, которая и вызвала скорую помощь. Но спасти женщину медики уже не смогли - 61-летняя местная жительница скончалась в скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

«Как выяснили полицейские, причастным к смерти женщины является ее 47-летний зять. Установлено, что в тот день у дочери потерпевшей был день рождения, она оставила деньги на водку, поручила матери подготовиться к празднованию и пошла на работу. Мать с зятем не стали ждать именинницу и начали празднование утром. Во время распития алкоголя между родственниками возникла ссора.

В ходе конфликта мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, а сам пошел спать. Установлено, что злоумышленник ранее уже был осужден за аналогичное преступление», - говориться в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, следователем, совместными действиями с местной прокуратурой последнем сообщено о подозрении по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.
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