В Днепре патрульные задержали мужчину, который грабил квартиры, представлялся сотрудником электросетей

Патрульные Днепра приехали на вызов по информации, в Чечеловское районе города подозрительный гражданин ходит по квартирам, представляется сотрудником электрических сетей и просит предоставить доступ в квартиру, чтобы проверить счетчик.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепра.

«Приехав на место, полицейские нашли гражданина в одной из многоэтажек, проверили у него документы и опросили. Выяснилось, что никакого отношения к вышеупомянутой организации человек не имеет. При осмотре у лица было найдено ценные вещи, которые ему не принадлежали.

Правоохранители приняли решение доставить гражданина в отделение полиции для выяснения обстоятельств и проверки на причастность к преступлениям. Когда экипаж привез мужа в полицию, на линию 102 поступил вызов, что в этом же районе, неизвестный, представившись сотрудником электросетей, проник в квартиру и украл ценные вещи. Заявитель был приглашен в отделение полиции. Через несколько минут заявительница приехала и узнала вора. Гражданина передали следователям», - говориться в сообщении.

