В Днепре двое супругов обокрали школьную учительницу

В пятницу,17 февраля, в 16:00, в службу «102» поступил вызов, что в одной из общеобразовательных школ Соборного района Днепра у учительницы украли телефон.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

На месте происшествия офицеры опросили свидетелей и узнали, что неизвестные мужчина и женщина зашли в класс где, вероятно, совершили кражу. Патрульные также выяснили в каком направлении пошли подозреваемые.

«Поиск лиц по приметам длился не долго, их нашли в этом же районе. Сначала супруги говорили, что не имеют отношения к произошедшему. Однако, после поверхностной проверки, у них был обнаружен похищенный телефон и подозреваемые признались в совершении преступления», - отметили в ведомстве.

Подозреваемые доставлены в районный отдел полиции.