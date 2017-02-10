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| Криминал / Происшествия | 17:34 | 18.02.2017
В Днепре двое супругов обокрали школьную учительницу

В пятницу,17 февраля, в 16:00, в службу «102» поступил вызов, что в одной из общеобразовательных школ Соборного района Днепра у учительницы украли телефон.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепра.

На месте происшествия офицеры опросили свидетелей и узнали, что неизвестные мужчина и женщина зашли в класс где, вероятно, совершили кражу. Патрульные также выяснили в каком направлении пошли подозреваемые.

«Поиск лиц по приметам длился не долго, их нашли в этом же районе. Сначала супруги говорили, что не имеют отношения к произошедшему. Однако, после поверхностной проверки, у них был обнаружен похищенный телефон и подозреваемые признались в совершении преступления», - отметили в ведомстве.

Подозреваемые доставлены в районный отдел полиции.

 
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Теги: Днепропетровск, общество, криминал, Днепр

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