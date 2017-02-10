В Днепре в маршрутке мужчина угрожал пассажиром топором

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19 февраля патрульной полиции поступил вызов о том, что в 146 маршрутке мужчина угрожает топором пассажирам.
Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра.
«Был получен вызов о том, что в маршрутке 146 мужчина угрожает пассажирам топором. Прибыв на место, которое указал заявитель, а именно перекресток проспекта Гагарина и улица Феодосиивской были обнаружены заявитель, и гражданин, 1982 г.р. У последнего был обнаружен кухонный топор, которым по словам заявителя, он угрожал. Гражданина задержали для оформления материалов», - говориться в сообщении.