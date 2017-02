| Криминал / Происшествия | 20:52 | 19.02.2017 В Днепре в маршрутке мужчина угрожал пассажиром топором 19 февраля патрульной полиции поступил вызов о том, что в 146 маршрутке мужчина угрожает топором пассажирам. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепра. «Был получен вызов о том, что в маршрутке 146 мужчина угрожает пассажирам топором. Прибыв на место, которое указал заявитель, а именно перекресток проспекта Гагарина и улица Феодосиивской были обнаружены заявитель, и гражданин, 1982 г.р. У последнего был обнаружен кухонный топор, которым по словам заявителя, он угрожал. Гражданина задержали для оформления материалов», - говориться в сообщении.

