Криминал / Происшествия | 12:57 | 21.04.2017 Ушел из жизни легендарный игрок сборной Англии Уго Эхиогу Сегодня, 21 апреля, ушел из жизни бывший защитник сборной Англии по футболу Уго Эхиогу. Футболисту было 45 лет, передают «Подробности». Эхиогу накануне, 20 апреля, потерял сознание на базе лондонского клуба из-за остановки сердца. Срочную помощь на месте футболисту оказали сотрудники медицинского штаба команды, после чего он был доставлен в больницу, где скончался.

