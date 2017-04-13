В Херсоне рухнула стена жилого дома

В четверг, 20 апреля, в Херсоне на улице Белинского, 28 обрушилась стена жилого дома.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что жильцов одной из квартир переселили в общежитие из маневренного фонда. Они там будут жить временно.

«В ближайшее время пострадавшим от обвала стены выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м. (отвечает бывшей жилой площади) и предоставят 18 тыс. грн материальной помощи», – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что основная причина обвала – подмыв грунта из-за отсутствия отмостка, предназначенного для защиты фундамента.