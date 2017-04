| Криминал / Происшествия | 13:34 | 21.04.2017 В Херсоне рухнула стена жилого дома В четверг, 20 апреля, в Херсоне на улице Белинского, 28 обрушилась стена жилого дома. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе городского совета. Отмечается, что жильцов одной из квартир переселили в общежитие из маневренного фонда. Они там будут жить временно. «В ближайшее время пострадавшим от обвала стены выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м. (отвечает бывшей жилой площади) и предоставят 18 тыс. грн материальной помощи», – говорится в сообщении. В горсовете отметили, что основная причина обвала – подмыв грунта из-за отсутствия отмостка, предназначенного для защиты фундамента. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

