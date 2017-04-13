В Харьковской области подростки до смерти забили пьяного

В Харьковской области пять подростков возрастом от 14 до 22 лет до смерти забила мужчину. Все подозреваемые задержаны.

ОБ этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в ГУНП в Харьковской области.

«Отмечается, что врач скорой помощи сообщил правоохранителям о доставлении в больницу мужчины в состоянии алкогольного опьянения и с ссадинами лица. В больнице мужчина скончался.

Правоохранители выяснили, что погибший в состоянии алкогольного опьянения перепутал здания и начал стучать в окно к чужим людям.

Для того, чтобы его прогнать женщина позвала своих несовершеннолетних сыновей, которые, в свою очередь, позвонили трем товарищам. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой парни нанесли 68-летнему мужчине телесные повреждения, от которых он умер», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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