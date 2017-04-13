В Киеве после посещения ресторана от отравления скончалась женщина, - Госпродпотребслужба

В Киеве в выходные после посещения ресторанного комплекса от пищевого отравления скончалась 43-летняя киевлянка, а другая, 1986 года рождения, угодила в реанимацию.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.

«Дамы посещали ресторанный комплекс на Подоле, название его, пока идет следствие, сказать не могу. Тем более, что дома они ели продукты неизвестного происхождения и пили бутилированную воду, купленную в магазине. Сейчас рассматривается несколько версий: отравление водой, отравление продуктами, купленными на стихийном рынке, и ресторанная еда, что маловероятно.Результаты экспертиз будут готовы во вторник», — сообщил глава ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Отмечается, что 31-летнюю киевлянку уже выписали из реанимации Больницы скорой помощи.

По словам Рубана, эксперты Киевского лабораторного центра провели отбор проб воды и смывов в помещениях ресторана, а также в квартире, в которой проживали женщины.

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели киевлянки после посещения ресторана.