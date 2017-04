| Криминал / Происшествия | 16:46 | 24.04.2017 ДТП в Синельниково: двое погибших, четверо пострадавших В воскресенье, 23 апреля, в 18:10 в Службу спасения города Синельниково поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей «ВАЗ -2106» (двигался по направлению к Днепру) и Opel Astra (двигался в обратном направлении). В результате лобового столкновения погибли два человека (водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ») 1972 и 1978 г.р, еще 4 человека получили травмы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области. Спасатели при помощи гидравлических ножниц срезали крышу и извлекли тела погибших. «Пострадавшие с многочисленными травмами, с различными степенями тяжести, госпитализированы в Синельниковскую ЦРБ», - отметили в спасательном ведомстве. К оказанию помощи привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

