| Криминал / Происшествия | 17:04 | 24.04.2017 В Ирландии родилась девочка с мозгом вне черепа (ФОТО) В Северной Ирландии родилась девочка с мозгом вне черепа, передает Daily Mail. На 20-й неделе беременности ребенку был поставлен диагноз «энцефалоцеле». Это редкая болезнь, когда мозг развивается вне черепа. 24-летней Анали Гиби сразу сказали, что ее дочь с большой вероятностью не переживет роды. «Я ничего не покупала, потому что не видела в этом никакого смысла. Я не занималась всеми этими милыми хлопотами беременных. Когда мне сказали, что мой ребенок может не выжить, я была убита горем», - рассказала девушка. Сейчас Мэй Роуз 6 недель, но спасти девочку все равно не удастся, считают врачи. Они отправили ее обратно домой, чтобы Роуз могла «спокойно умереть» рядом со своими близкими. Однако мама не собирается сдаваться. Были случаи, кода дети с таким же заболеванием жили более 10 лет. Так, например, в Бостоне живет мужчина с энцефалоцеле, которому уже 25 лет. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дети Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

