За сутки в зоне АТО зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных

За минувшие сутки, 24 апреля, в зоне проведения зафиксирован 21 обстрела позиций ВСУ. Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима «Тишины» и огонь в ответ не открывали.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе отмечают, что центром огневого противостояния стало Приморское направление. Там огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружения БМП противник накрывал опорные пункты рядом Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по Марьинке.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецка.

На Луганском направлении велся провокативный огонь в районе Новоалександровки.