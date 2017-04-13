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12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт «Мрії для зірок», собранные средства пойдут на организацию лагеря для деток с ограниченными возможностями, малышей из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей переселенцев»
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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 08:46 | 25.04.2017
За сутки в зоне АТО зафиксирован 21 обстрел позиций украинских военных

За минувшие сутки, 24 апреля, в зоне проведения зафиксирован 21 обстрела позиций ВСУ. Военнослужащие сил АТО строго придерживались режима «Тишины» и огонь в ответ не открывали.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе отмечают, что центром огневого противостояния стало Приморское направление. Там огнем 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружения БМП противник накрывал опорные пункты рядом Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по Марьинке.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецка.

На Луганском направлении велся провокативный огонь в районе Новоалександровки.

 
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Теги: Украина, АТО, новости АТО

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