| Криминал / Происшествия | 14:59 | 25.04.2017 В Винницкой области сын задушил отца ремнем от гитары В Винницкой области, в селе Носовке, во время ссоры 24-летний парень задушил отца ремнем от гитары. 46-летний Владимир пришел ночью домой в нетрезвом состоянии. Начал будить сына и безосновательно ссориться. Парень пытался успокоить пьяного мужчину. Началась драка, после которой сын накинул ремень от гитары и задушил отца. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области. «Сегодня, 25 апреля, около четырех часов утра в Гайсинский отдела полиции пришел житель села Носовке и рассказал, что только в собственном доме убил своего отца. Мужчина рассказал, что ночью отец вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, разбудил его и начал безосновательно ссориться. Все попытки успокоить отца только разозлили его, и началась драка. Решил конфликт сын с помощью ремня от гитары, сжав его на шее отца», - говорится в сообщении. Как рассказал начальник Гайсинского отдела полиции Сергей Павленко, чтобы проверить эту информацию по месту жительства заявителя выехала следственно-оперативная группа. В одной из комнат дома со следами удушения работники полиции обнаружили мертвым 47-летнего хозяина дома. Сын пострадавшего задержан в процессуальном порядке по подозрению в совершении умышленного убийства, ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство). Подозреваемому объявлено о подозрении.

