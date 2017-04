| Криминал / Происшествия | 15:24 | 25.04.2017 На Днепропетровщине двое парней исполосовали таксиста и спрятали тело в канализационном колодце Прокуратурой Днепропетровской области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей 26-ти и 23-х годов (один из них на момент совершения преступления был сотрудником пенитенциарной службы) за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.115, ч.4 ст .187 и ч.3 ст.289 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; разбой с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием; незаконное завладение транспортным средством). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре прокуратуры Днепропетровской области. «Так, с целью завладения автомобилем в январе 2017 двое мужчин утром заказали такси для вымышленной поездки в другой город и по дороге нанесли водителю не менее 17 ударов ножом в различные части тела. Кроме автомобиля (стоимостью свыше 80 тыс. грн) «добычей» злоумышленников стали два мобильных телефона стоимостью по 200 грн каждый и денежные средства на общую сумму почти 6 тыс. грн. После совершения убийства злоумышленники на автомобиле жертвы направились в город Желтые Воды, где спрятали тело в канализационном колодце, плотно закрыв его люком», - говорится в сообщении.

