В Палоградском районе во время пожара в доме погиб мужчина

Во вторник, 25 апреля в 07:48, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Шинкаренко в с. Булаховка (Павлоградский район).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию по указанному адресу, спасателями было установлено, что очаг пожара находится внутри жилого дома.

«Из-за сильного задымления, пожарные с помощью аппаратов защиты органов дыхания попали в дом и приступили к тушению пожара. Было выяснено, что горит кровать и домашние вещи на площади 5 кв. м. Во время тушения пожара обнаружено тело владельца домовладения, 1958 года рождения. Пожар локализован в 08:29, полностью ликвидирован в 09:13. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», - отметили в ведомстве.

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К тушению пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники ГосЧС.

