Апелляционный суд Луганской области приговорил члена «ЛНР» к 7 годам тюрьмы

Апелляционный суд Луганской области вынес обвинительный приговор участнику незаконного вооруженного формирования так называемой «КГБ ЛНР», который стал его членом в 2014 году.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что в 2015 году мужчина тайно прибыл в Днепр, где был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Во время обыска оперативники спецслужбы изъяли у него снаряженные гранаты Ф-1 и патроны калибра 7,62 мм. Суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины», - отметили в спецслужбе.

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Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

